Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 150
An-Nisa
150
4:150
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا ١٥٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍۢ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۢ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠
إِنَّ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَكۡفُرُونَ
ﱣ
بِٱللَّهِ
ﱤ
وَرُسُلِهِۦ
ﱥ
وَيُرِيدُونَ
ﱦ
أَن
ﱧ
يُفَرِّقُواْ
ﱨ
بَيۡنَ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَرُسُلِهِۦ
ﱫ
وَيَقُولُونَ
ﱬ
نُؤۡمِنُ
ﱭ
بِبَعۡضٖ
ﱮ
وَنَكۡفُرُ
ﱯ
بِبَعۡضٖ
ﱰ
وَيُرِيدُونَ
ﱱ
أَن
ﱲ
يَتَّخِذُواْ
ﱳ
بَيۡنَ
ﱴ
ذَٰلِكَ
ﱵ
سَبِيلًا
ﱶ
١٥٠
ﱷ
S’ka dyshim se ata që nuk besojnë All-llahun dhe të dërguarin e Tij, dëhirojnë të bëjnë dallim mes All-llahut dhe të dërguarve të Tij e thonë: “Ne i besojmë disa e nuk i besojmë disa të tjerë” e mes këtij duam të marrin rrugë.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.