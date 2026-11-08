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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 149
An-Nisa
149
4:149
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩
إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩
إِن
ﱒ
تُبۡدُواْ
ﱓ
خَيۡرًا
ﱔ
أَوۡ
ﱕ
تُخۡفُوهُ
ﱖ
أَوۡ
ﱗ
تَعۡفُواْ
ﱘ
عَن
ﱙ
سُوٓءٖ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
عَفُوّٗا
ﱞ
قَدِيرًا
ﱟ
١٤٩
ﱠ
Nëse publikoni ndonjë të mirë ose e fshihni, ose i falni ndonjë të keqe (dikujt), All-llahu i plotfuqishëm falë shumë.
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