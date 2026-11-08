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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 146
An-Nisa
146
4:146
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ١٤٦
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١٤٦
إِلَّا
ﲭ
ٱلَّذِينَ
ﲮ
تَابُواْ
ﲯ
وَأَصۡلَحُواْ
ﲰ
وَٱعۡتَصَمُواْ
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَأَخۡلَصُواْ
ﲳ
دِينَهُمۡ
ﲴ
لِلَّهِ
ﲵ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲶ
مَعَ
ﲷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲸﲹ
وَسَوۡفَ
ﲺ
يُؤۡتِ
ﲻ
ٱللَّهُ
ﲼ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲽ
أَجۡرًا
ﲾ
عَظِيمٗا
ﲿ
١٤٦
ﳀ
Përveq atyre që u penduan, u përmirësuan, iu përmbajtën All-llahut (mësimeve të Tij) dhepraktikojnë sinqerisht fenë e tyre për All-llahun. Të tillët do të jenë bashkë me besimtarët, e All-llahu ka për t’iu dhënë besimtarëve shprblim të madh.
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