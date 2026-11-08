После упоминания о том, что дружба с неверующими и враждебное отношение к правоверным являются качествами лицемеров, Аллах запретил Своим верующим рабам обладать такими дурными качествами и уподобляться лицемерам. Если же они поступят так, то предоставят Аллаху очевидный довод против них самих и навлекут на себя наказание. Господь предостерег их от подобных поступков и поведал о его дурных последствиях, и если после этого они совершат их, то заслужат лютую кару. Этот аят свидетельствует о том, что справедливость Аллаха совершенна. Он не наказывает людей, пока им не будет ясна истина. В нем также содержится предостережение от ослушания, поскольку ослушник предоставляет Аллаху очевидный довод против себя.