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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 144
An-Nisa
144
4:144
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ١٤٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًا ١٤٤
يَٰٓأَيُّهَا
ﲎ
ٱلَّذِينَ
ﲏ
ءَامَنُواْ
ﲐ
لَا
ﲑ
تَتَّخِذُواْ
ﲒ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲓ
أَوۡلِيَآءَ
ﲔ
مِن
ﲕ
دُونِ
ﲖ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲗﲘ
أَتُرِيدُونَ
ﲙ
أَن
ﲚ
تَجۡعَلُواْ
ﲛ
لِلَّهِ
ﲜ
عَلَيۡكُمۡ
ﲝ
سُلۡطَٰنٗا
ﲞ
مُّبِينًا
ﲟ
١٤٤
ﲠ
O ju që besuat, mos zini miq jobesimtarët e t’i lini manash besimtarët! A doni t’i sillni allahut argument të qartë kundër vetës!
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