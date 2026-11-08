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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 142
An-Nisa
142
4:142
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ١٤٢
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٤٢
إِنَّ
ﱨ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱩ
يُخَٰدِعُونَ
ﱪ
ٱللَّهَ
ﱫ
وَهُوَ
ﱬ
خَٰدِعُهُمۡ
ﱭ
وَإِذَا
ﱮ
قَامُوٓاْ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱱ
قَامُواْ
ﱲ
كُسَالَىٰ
ﱳ
يُرَآءُونَ
ﱴ
ٱلنَّاسَ
ﱵ
وَلَا
ﱶ
يَذۡكُرُونَ
ﱷ
ٱللَّهَ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
قَلِيلٗا
ﱺ
١٤٢
ﱻ
Munafikët përpiqen të mashtrojnë All-llahun (duke u paraqitur rrejshëm si besimtarë), por All-llahu mbizotëron dinakëritë e tyre. Ata edhe kur falen, falen me përtaci dhe vetëm sa për t’u dukur te njerëzit dhe fare pak e përmendin All-llahun.
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