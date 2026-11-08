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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 140
An-Nisa
140
4:140
وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ١٤٠
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًۭا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْكَـٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠
وَقَدۡ
ﲵ
نَزَّلَ
ﲶ
عَلَيۡكُمۡ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲹ
أَنۡ
ﲺ
إِذَا
ﲻ
سَمِعۡتُمۡ
ﲼ
ءَايَٰتِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
يُكۡفَرُ
ﲿ
بِهَا
ﳀ
وَيُسۡتَهۡزَأُ
ﳁ
بِهَا
ﳂ
فَلَا
ﳃ
تَقۡعُدُواْ
ﳄ
مَعَهُمۡ
ﳅ
حَتَّىٰ
ﳆ
يَخُوضُواْ
ﳇ
فِي
ﳈ
حَدِيثٍ
ﳉ
غَيۡرِهِۦٓ
ﳊ
إِنَّكُمۡ
ﳋ
إِذٗا
ﳌ
مِّثۡلُهُمۡۗ
ﳍﳎ
إِنَّ
ﳏ
ٱللَّهَ
ﳐ
جَامِعُ
ﳑ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﳒ
وَٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
فِي
ﳔ
جَهَنَّمَ
ﳕ
جَمِيعًا
ﳖ
١٤٠
ﳗ
Juve u është shpallur në librin (Kur’anin) që, kur të dëgjoni se po mohohet Kur’ani i All-llahut dhe po bëhet tallje me të, mos rrini me ata derisa të mos hyjnë në bisedë tjetër. Përndyshe, ju do të jeni si ata. All-llahu do t’i tubojë tradhëtarët dhe jobesimtërët që tq gjithë në Xhehennem.
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