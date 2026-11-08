[ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ] ئهو مونافیقانهی كه كافران ئهكهنه دۆست و خۆشهویست و پشتیوانی خۆیان جگه له ئیمانداران كه ئهبوایه ئیماندارانیان بكردایه بهدۆست و پشتیوان و خۆشهویستی خۆیان بهڵام كافرانیان كرد [ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ] ئایا بهدوای عیززهتدا ئهگهڕێن لهلای كافران وا ئهزانن عیززهت و سهركهوتن و زاڵ بوون و هێز لای كافرانه [ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) ] به دڵنیایى عیززهت ههر ههمووی بۆ خوای گهورهیهو بهدهست خوای گهورهیه بیهوێ ههر كهسێك بهعیززهت بكات بهعیززهتی دهكات و عیززهت لای كافران نیه.