Аллах упомянул о том, что Его власть распространяется на небеса и землю, и Он распоряжается всем сущим. Это значит, что Он ведает обо всем сущем и управляет всем происходящим, руководствуясь собственной мудростью. Поистине, эти качества всегда дополняют совершенство того, кто распоряжается делами. Распорядитель должен обладать знаниями о том, чем ему доверено распоряжаться, силой и способностью принять необходимые решения и претворить их в жизнь, причем принятые им решения должны быть мудрыми и полезными. Если же он не обладает перечисленными качествами в полной мере, то это является очевидным недостатком. Но Всевышний Аллах далек от любых недостатков, ведь Он самодостаточен и достохвален. Он обладает совершенным могуществом, безупречными способностями и может претворить в жизнь любое желание.