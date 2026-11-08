Всевышний сообщил о том, что мужья не способны одинаково справедливо и беспристрастно относиться к своим женам. Справедливое отношение возможно только тогда, когда мужчина одинаково сильно любит всех своих жен, испытывает к ним одинаковое влечение, склоняется к каждой из них в душе в одинаковой степени и поступает в полном соответствии с этим. Однако такое невозможно и невероятно, и поэтому Аллах простил Своим рабам то, на что они не способны, и запретил им только то, на что у них хватит сил. Аллах запретил выказывать доброе отношение к одной жене, выполняя все свои обязанности перед ней, и оставлять другую жену вообще без внимания. Мужья обязаны делать все возможное для того, чтобы относиться к ним одинаково справедливо. Они должны одинаково обеспечивать их, одинаково хорошо одевать их, поочередно навещать их и соблюдать справедливость во всех подобных делах, но не обязаны относиться к ним одинаково в том, что связано с любовью, половой близостью и т.п. Если же муж не выполняет своих обязанностей перед женой, то она словно висит в воздухе. Такая женщина уже не является незамужней, которая может отдохнуть и приготовиться к замужеству, но еще не приобрела мужа, который бы заботился о ней. Затем Аллах сказал, что если мужья приведут в порядок свои взаимоотношения с женами, заставят себя поступать вопреки своим желаниям и выполнять обязанности перед женами в надежде заслужить Его награду, если они исправят свои взаимоотношения с людьми и будут помогать им разрешать споры мирным путем, если они будут использовать любую возможность установить между людьми мир и согласие, о чем мы уже говорили ранее, и будут бояться Аллаха, выполняя Его веления, избегая грехов и стойко перенося тяготы судьбы, то Он непременно простит им прегрешения и упущения. Наряду с этим Аллах смилостивится над ними за то, что они проявили милость к своим супругам и были снисходительны к ним.