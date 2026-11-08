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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 128
An-Nisa
128
4:128
وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ١٢٨
وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًۭا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًۭا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌۭ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا ١٢٨
وَإِنِ
ﱁ
ٱمۡرَأَةٌ
ﱂ
خَافَتۡ
ﱃ
مِنۢ
ﱄ
بَعۡلِهَا
ﱅ
نُشُوزًا
ﱆ
أَوۡ
ﱇ
إِعۡرَاضٗا
ﱈ
فَلَا
ﱉ
جُنَاحَ
ﱊ
عَلَيۡهِمَآ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُصۡلِحَا
ﱍ
بَيۡنَهُمَا
ﱎ
صُلۡحٗاۚ
ﱏﱐ
وَٱلصُّلۡحُ
ﱑ
خَيۡرٞۗ
ﱒﱓ
وَأُحۡضِرَتِ
ﱔ
ٱلۡأَنفُسُ
ﱕ
ٱلشُّحَّۚ
ﱖﱗ
وَإِن
ﱘ
تُحۡسِنُواْ
ﱙ
وَتَتَّقُواْ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
بِمَا
ﱞ
تَعۡمَلُونَ
ﱟ
خَبِيرٗا
ﱠ
١٢٨
ﱡ
Nëse ndonjë grua i frikësohet largimit pse ftohjes së burrit të vet ndaj asaj, atëherë nuk gabojnë po qe se bëjnë mes vete mbarim (pajtim). Pajtimi është më i dobishmi. Megjithëkëtë, koprracia është epranishme ndër njerëz. Por, nëse silleni mirë dhe ruheni, s’ka dyshim se All-llahu hollësisht me gjithçka veproni.
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