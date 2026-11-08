﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ﴾ مَرْفُوع بِفِعْلٍ يُفَسِّرهُ ﴿خَافَتۡ﴾ تَوَقَّعَتْ ﴿مِنۢ بَعۡلِهَا﴾ زَوْجهَا ﴿نُشُوزًا﴾ تَرَفُّعًا عَلَيْهَا بِتَرْكِ مضاجعتها والتقصير في نفقتها وَطُمُوح عَيْنه إلَى أَجْمَل مِنْهَا ﴿أَوۡ إِعۡرَاضࣰا﴾ عنها بوجهه ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَصَّـٰلَحَا﴾ فِيهِ إدْغَام التَّاء فِي الْأَصْل فِي الصَّاد وَفِي قِرَاءَة {یُصۡلِحَا} مِنْ أَصْلَحَ ﴿بَیۡنَهُمَا صُلۡحࣰاۚ﴾ فِي الْقَسْم وَالنَّفَقَة بِأَنْ تَتْرُك لَهُ شَيْئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحْبَة فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَعَلَى الزَّوْج أَنْ يُوَفِّيهَا حَقّهَا أَوْ يُفَارِقهَا ﴿وَٱلصُّلۡحُ خَیۡرࣱۗ﴾ مِنْ الْفُرْقَة وَالنُّشُوز وَالْإِعْرَاض قَالَ تَعَالَى فِي بَيَان مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَان ﴿وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ﴾ شِدَّة الْبُخْل أَيْ جُبِلَتْ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهَا حَاضِرَته لَا تَغِيب عَنْهُ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَة لَا تَكَاد تَسْمَح بِنَصِيبِهَا مِنْ زَوْجهَا وَالرَّجُل لَا يَكَاد يَسْمَح عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ إذا أحب غيرها ﴿وَإِن تُحۡسِنُوا۟﴾ عِشْرَة النِّسَاء ﴿وَتَتَّقُوا۟﴾ الْجَوْر عَلَيْهِنَّ ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣰا ١٢٨﴾ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ