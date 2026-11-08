Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 118
An-Nisa
118
4:118
لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ١١٨
لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا ١١٨
لَّعَنَهُ
ﲖ
ٱللَّهُۘ
ﲗﲘ
وَقَالَ
ﲙ
لَأَتَّخِذَنَّ
ﲚ
مِنۡ
ﲛ
عِبَادِكَ
ﲜ
نَصِيبٗا
ﲝ
مَّفۡرُوضٗا
ﲞ
١١٨
ﲟ
Atë e mallkoi All-llahu. Ai ka thënë: “Unë do të përfitoj një pjesë të caktuar të robërve të tu”.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.