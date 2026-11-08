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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 115
An-Nisa
115
4:115
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ١١٥
وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٥
وَمَن
ﱞ
يُشَاقِقِ
ﱟ
ٱلرَّسُولَ
ﱠ
مِنۢ
ﱡ
بَعۡدِ
ﱢ
مَا
ﱣ
تَبَيَّنَ
ﱤ
لَهُ
ﱥ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱦ
وَيَتَّبِعۡ
ﱧ
غَيۡرَ
ﱨ
سَبِيلِ
ﱩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱪ
نُوَلِّهِۦ
ﱫ
مَا
ﱬ
تَوَلَّىٰ
ﱭ
وَنُصۡلِهِۦ
ﱮ
جَهَنَّمَۖ
ﱯﱰ
وَسَآءَتۡ
ﱱ
مَصِيرًا
ﱲ
١١٥
ﱳ
Kush ikundërvihet të dërguarit, pasi që iështë bërë eqatë e vërteta dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e e besimtarëve, Ne e lëmë në atë që ka zgjedhur (në dynja) e e fusim në Xhehennem. Përfundim i keq është ai.
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