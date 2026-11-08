Если человек ослушается Аллаха и совершит грех, а затем попросит у Него прощения должным образом, признав свою вину, пожалев о содеянном, прекратив совершать этот грех и твердо вознамерившись никогда больше не повторять его, то Аллах обещал одарить его милостью и прощением. А ведь Он не нарушает Своих обещаний! Он простит ему совершенные ранее грехи и избавит его от недостатков и пороков, которые являются их следствием. Он восстановит его прежние праведные поступки и поможет ему совершать благодеяния всю оставшуюся жизнь. Грехи не помешают ему следовать прямым путем, потому что Аллах простит их. Кроме того, простив грехи, Он избавит его от их дурных последствий. Злодеяния в самом широком смысле включают в себя любые большие и малые грехи. Они называются су ‘зло’, ‘огорчение’, потому что они влекут за собой наказание и приносят огорчение, и потому что они являются злыми, нехорошими поступками. Под несправедливым отношением к себе в самом широком смысле также подразумеваются приобщение к Аллаху сотоварищей и все остальные грехи. Когда же эти два понятия упоминаются вместе, каждое из них получает соответствующее толкование. В обсуждаемом аяте под злодеяниями подразумеваются несправедливое отношение к людям, которое доставляет им огорчение. Это может быть посягательство на их жизнь, имущество или честь. А под несправедливым отношением к себе здесь подразумеваются грехи, которые остаются между рабом и Аллахом. Эти грехи называются несправедливостью, потому что душа раба не принадлежит ему, и он не может распоряжаться ею по своему усмотрению. Душа является собственностью Всевышнего Аллаха, Который доверил ее рабу и приказал ему поступать справедливо и следовать прямым путем, приобретая правильные познания и совершая праведные деяния. Раб обязан обучаться тому, что ему приказано совершать, и трудиться, выполняя свои обязанности. Если же он не следует этим путем, то поступает несправедливо по отношению к себе, предает оказанное ему доверие и уклоняется от справедливости, противоположностью которой являются гнет, притеснение и несправедливость.