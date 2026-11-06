[ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئێمه ئهم قورئانه پیرۆزهمان بۆ دابهزاندوویت كه حهقه [ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ] بۆ ئهوهی كه حوكم و بڕیار له نێوان خهڵكیدا بدهی بهحهق و دادپهروهری [ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ] بهوهی كه خوای گهوره نیشانت ئهدا بهوهحی یان به ئیلهام یان ڕێنماییت دهكات [ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) ] هۆی هاتنه خوارهوهی ئهم ئایهته: پیاوێك له مونافیقان له (بهنی ئهبهیڕهق) له جوولهكهیهك خواردن و چهك و ئهو شتانهی دزی، وه دواتر پیاوچاكێكی له ئهنصاریهكان پێ تۆمهتبار كرد، دوای ئهوه ههندێك له خهڵكى ههستیان كرد كه دزهكه كێیهو چوون لهلای پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بهرگریان له دزهكه كرد، خوای گهوره ئهم ئایهتهی دابهزاند: وه ئێوه مشتومڕو بهرگری لهو كهسانه مهكهن كه دزی ئهكهن و خائین و ناپاكن تا نهزانی كێ لهسهر حهقهو كێ لهسهر حهق نیه.