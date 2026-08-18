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Tefsir: An-Naml 27:91
An-Naml
91
27:91
انما امرت ان اعبد رب هاذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ٩١
إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍۢ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩١
إِنَّمَآ
أُمِرۡتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
رَبَّ
هَٰذِهِ
ٱلۡبَلۡدَةِ
ٱلَّذِي
حَرَّمَهَا
وَلَهُۥ
كُلُّ
شَيۡءٖۖ
وَأُمِرۡتُ
أَنۡ
أَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
٩١
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[
إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: من فهرمانم پێكراوه لهلایهن پهروهردگارهوه كه تهنها عیبادهتی خوای ئهم شاره بكهم كه مهككهیه كه خوای گهوره حهرامى كردووه له مهككه خوێنی لێ بڕژێ و شهڕی تیا بكرێ و زوڵمی لێ بكرێ و ڕاوی تیا بكرێ و داری ببڕێتهوهو شتی دۆزراوهی ههڵگیرێ مهگهر بۆ دۆزینهوهى خاوهنهكهى [
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
] وه ههموو شتێك ههر بۆ خوای گهورهیه دروست كردن و موڵك و ههڵسوڕاندنی بونهوهر له ژێر دهسهڵاتی خوایه [
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١)
] وه من فهرمانم پێكراوه لهلایهن خوای گهوره منیش له موسڵمانان بم و ملكهچ بم بۆ خوای گهورهو خۆم تهسلیمی خوای گهوره بكهم.