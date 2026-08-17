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Tefsir: An-Naml 27:69
An-Naml
69
27:69
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٦٩
قُلۡ
سِيرُواْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَٱنظُرُواْ
كَيۡفَ
كَانَ
عَٰقِبَةُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٦٩
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العربية
Al-Sa'di
Задумайтесь над правдивостью всего, о чем предупреждали Божьи посланники. Любого нечестивца, который осмеливается бесцеремонно ослушаться Всевышнего Аллаха, постигал самый ужасный конец. И чем хуже были его деяния, тем более зловещими и мучительными оказывались их последствия.