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An-Naml
29
27:29
قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ٢٩
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ ٢٩
قَالَتۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
إِنِّيٓ
أُلۡقِيَ
إِلَيَّ
كِتَٰبٞ
كَرِيمٌ
٢٩
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العربية
Tafsir Muyassar
ذهب الهدهد وألقى الكتاب إلى الملكة فقرأته، فجمعت أشراف قومها،
وسمعها تقول لهم:
إني وصل إليَّ كتاب جليل المقدار من شخص عظيم الشأن.