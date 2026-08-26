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Tefsir: An-Najm 53:57
An-Najm
57
53:57
ازفت الازفة ٥٧
أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ ٥٧
أَزِفَتِ
ٱلۡأٓزِفَةُ
٥٧
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Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 53:57 deri në 53:58
قربت القيامة ودنا وقتها، لا يدفعها إذًا من دون الله أحد، ولا يَطَّلِع على وقت وقوعها إلا الله.