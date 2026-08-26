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Tefsir: An-Najm 53:54
An-Najm
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشَّىٰهَا
مَا
غَشَّىٰ
٥٤
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Al-Sa'di
Аллах уничтожил селения, в которых проживал народ пророка Лута. Он обрушил на них наказание, которому не подвергал ни один другой народ: их поселения были перевернуты вверх дном, после чего они были забросаны каменьями из затвердевшей глины. Их покрыло мучительное наказание, которое даже невозможно описать.