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Tefsir: An-Najm 53:42
An-Najm
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
٤٢
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العربية
Al-Sa'di
К Аллаху возвращаются все деяния, а в День воскресения - и все творения. Аллах является верхом всякого совершенства, и на Нем завершаются знания, мудрость, милосердие и другие прекрасные качества.