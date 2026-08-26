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Tefsir: An-Najm 53:35
An-Najm
35
53:35
اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥
أَعِندَهُۥ
عِلۡمُ
ٱلۡغَيۡبِ
فَهُوَ
يَرَىٰٓ
٣٥
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٥)
] ئایا ئەم كەسەی كە ئاوا كردەوەی چاك كەم ئەكات عیلمی غەیبی پێیەو خۆی غەیبەكە بزانێ و شارەزایی هەبێ كە ئەگەر ببەخشێت لێی دەبڕێت و ماڵەكەى كۆتایی دێت .