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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Najm Aja 3
An-Najm
3
53:3
وما ينطق عن الهوى ٣
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ٣
وَمَا
ﱋ
يَنطِقُ
ﱌ
عَنِ
ﱍ
ٱلۡهَوَىٰٓ
ﱎ
٣
ﱏ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.