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Tefsir: An-Naba 78:11
An-Naba
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 78:11 deri në 78:15
Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему организму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окутывают людей, дабы они приостановили свою деятельность, избежали вреда и обрели покой.