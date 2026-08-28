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Tefsir: An-Naba 78:10
An-Naba
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 78:8 deri në 78:10
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.