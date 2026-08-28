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Tefsir: An-Naba 78:1
An-Naba
1
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (نهبهء) (واته: ههواڵ) سوورهتێكى مهككى یهو (٤٠) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١)
] خوای گهوره ئینكاری ئهكات له موشریكان كه پرسیار ئهكهن سهبارهت به ڕۆژی قیامهت (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) واته: دهربارهی چ شتێك پرسیار ئهكهن.