E Lui Che ha fatto scendere il Libro su di te. Esso contiene versetti espliciti 1
, che sono la Madre del Libro 2
, e altri che si prestano ad interpretazioni diverse 3
. Coloro che hanno una malattia nel cuore 4
, che cercano la discordia e la [scorretta] interpretazione, seguono quello che è allegorico, mentre solo Allah ne conosce il significato. Coloro che sono radicati nella scienza dicono: «Noi crediamo: tutto viene dal nostro Signore» 5
. Ma i soli a ricordarsene sempre sono i dotati di intelletto 6
.