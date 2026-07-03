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003

3. Sura Ali 'Imran

Family of Imran

Lexo dhe dëgjo Suren Ali 'Imran me përkthim, tefsir, recitim audio, kuptim fjalë për fjalë dhe transliterim. Përkthim nga African Development Foundation.

Në emër të Allahut - Mëshirëplotit, Mëshirëplotit
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Alif Laamu Mimu.
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