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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 95
Al-Waqi'ah
95
56:95
ان هاذا لهو حق اليقين ٩٥
إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ٩٥
إِنَّ
ﲟ
هَٰذَا
ﲠ
لَهُوَ
ﲡ
حَقُّ
ﲢ
ٱلۡيَقِينِ
ﲣ
٩٥
ﲤ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.