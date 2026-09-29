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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 88
Al-Waqi'ah
88
56:88
فاما ان كان من المقربين ٨٨
فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٨٨
فَأَمَّآ
ﱹ
إِن
ﱺ
كَانَ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُقَرَّبِينَ
ﱽ
٨٨
ﱾ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.