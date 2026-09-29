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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 85
Al-Waqi'ah
85
56:85
ونحن اقرب اليه منكم ولاكن لا تبصرون ٨٥
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ٨٥
وَنَحۡنُ
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أَقۡرَبُ
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إِلَيۡهِ
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مِنكُمۡ
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وَلَٰكِن
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لَّا
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٨٥
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.