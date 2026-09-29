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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 83
Al-Waqi'ah
83
56:83
فلولا اذا بلغت الحلقوم ٨٣
فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ٨٣
فَلَوۡلَآ
ﱝ
إِذَا
ﱞ
بَلَغَتِ
ﱟ
ٱلۡحُلۡقُومَ
ﱠ
٨٣
ﱡ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.