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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 76
Al-Waqi'ah
76
56:76
وانه لقسم لو تعلمون عظيم ٧٦
وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌۭ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦
وَإِنَّهُۥ
ﳐ
لَقَسَمٞ
ﳑ
لَّوۡ
ﳒ
تَعۡلَمُونَ
ﳓ
عَظِيمٌ
ﳔ
٧٦
ﳕ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.