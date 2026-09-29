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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 71
Al-Waqi'ah
71
56:71
افرايتم النار التي تورون ٧١
أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ٧١
أَفَرَءَيۡتُمُ
ﲳ
ٱلنَّارَ
ﲴ
ٱلَّتِي
ﲵ
تُورُونَ
ﲶ
٧١
ﲷ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.