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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 70
Al-Waqi'ah
70
56:70
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ٧٠
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَـٰهُ أُجَاجًۭا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠
لَوۡ
ﲬ
نَشَآءُ
ﲭ
جَعَلۡنَٰهُ
ﲮ
أُجَاجٗا
ﲯ
فَلَوۡلَا
ﲰ
تَشۡكُرُونَ
ﲱ
٧٠
ﲲ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.