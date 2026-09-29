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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 69
Al-Waqi'ah
69
56:69
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ٦٩
ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٦٩
ءَأَنتُمۡ
ﲤ
أَنزَلۡتُمُوهُ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلۡمُزۡنِ
ﲧ
أَمۡ
ﲨ
نَحۡنُ
ﲩ
ٱلۡمُنزِلُونَ
ﲪ
٦٩
ﲫ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.