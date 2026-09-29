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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 62
Al-Waqi'ah
62
56:62
ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون ٦٢
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﲀ
عَلِمۡتُمُ
ﲁ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲂ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲃ
فَلَوۡلَا
ﲄ
تَذَكَّرُونَ
ﲅ
٦٢
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.