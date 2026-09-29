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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 54
Al-Waqi'ah
54
56:54
فشاربون عليه من الحميم ٥٤
فَشَـٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥٤
فَشَٰرِبُونَ
ﱑ
عَلَيۡهِ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱلۡحَمِيمِ
ﱔ
٥٤
ﱕ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.