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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 52
Al-Waqi'ah
52
56:52
لاكلون من شجر من زقوم ٥٢
لَـَٔاكِلُونَ مِن شَجَرٍۢ مِّن زَقُّومٍۢ ٥٢
لَأٓكِلُونَ
ﱇ
مِن
ﱈ
شَجَرٖ
ﱉ
مِّن
ﱊ
زَقُّومٖ
ﱋ
٥٢
ﱌ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.