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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 51
Al-Waqi'ah
51
56:51
ثم انكم ايها الضالون المكذبون ٥١
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥١
ثُمَّ
ﱁ
إِنَّكُمۡ
ﱂ
أَيُّهَا
ﱃ
ٱلضَّآلُّونَ
ﱄ
ٱلۡمُكَذِّبُونَ
ﱅ
٥١
ﱆ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.