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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 47
Al-Waqi'ah
47
56:47
وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ٤٧
وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٧
وَكَانُواْ
ﳅ
يَقُولُونَ
ﳆ
أَئِذَا
ﳇ
مِتۡنَا
ﳈ
وَكُنَّا
ﳉ
تُرَابٗا
ﳊ
وَعِظَٰمًا
ﳋ
أَءِنَّا
ﳌ
لَمَبۡعُوثُونَ
ﳍ
٤٧
ﳎ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.