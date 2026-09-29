Они будут отдыхать среди лотосов, которые лишены шипов и колючек и увешаны прекрасными плодами. Эти лотосы также имеют много других особенностей. В тени их раскидистых ветвей праведники будут наслаждаться прекрасным отдыхом. Они также будут вкушать аппетитные плоды бананов. В земном мире это высокое дерево растет в жарких странах. Обитатели Рая также будут гулять среди множества бурлящих источников и журчащих ручьев и получать удовольствие от плодов обильных, которые не кончаются и собираются без труда. Райские плоды не похожи на земные фрукты, которые растут в определенное время года и созревают высоко на деревьях, откуда их трудно сорвать. В Раю любые плоды доступны в любое время, и растут они настолько низко, что рабы Аллаха смогут дотянуться до них в любом положении.