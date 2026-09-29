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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 26
Al-Waqi'ah
26
56:26
الا قيلا سلاما سلاما ٢٦
إِلَّا قِيلًۭا سَلَـٰمًۭا سَلَـٰمًۭا ٢٦
إِلَّا
ﱮ
قِيلٗا
ﱯ
سَلَٰمٗا
ﱰ
سَلَٰمٗا
ﱱ
٢٦
ﱲ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.