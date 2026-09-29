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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Waqi'ah Aja 18
Al-Waqi'ah
18
56:18
باكواب واباريق وكاس من معين ١٨
بِأَكْوَابٍۢ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍۢ مِّن مَّعِينٍۢ ١٨
بِأَكۡوَابٖ
ﱆ
وَأَبَارِيقَ
ﱇ
وَكَأۡسٖ
ﱈ
مِّن
ﱉ
مَّعِينٖ
ﱊ
١٨
ﱋ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.