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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qiyamah Aja 40
Al-Qiyamah
40
75:40
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ٤٠
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ٤٠
أَلَيۡسَ
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
بِقَٰدِرٍ
ﲥ
عَلَىٰٓ
ﲦ
أَن
ﲧ
يُحۡـِۧيَ
ﲨ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲩ
٤٠
ﲪ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.