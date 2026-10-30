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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qiyamah Aja 38
Al-Qiyamah
38
75:38
ثم كان علقة فخلق فسوى ٣٨
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٨
ثُمَّ
ﲗ
كَانَ
ﲘ
عَلَقَةٗ
ﲙ
فَخَلَقَ
ﲚ
فَسَوَّىٰ
ﲛ
٣٨
ﲜ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.