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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qiyamah Aja 34
Al-Qiyamah
34
75:34
اولى لك فاولى ٣٤
أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ٣٤
أَوۡلَىٰ
ﲁ
لَكَ
ﲂ
فَأَوۡلَىٰ
ﲃ
٣٤
ﲄ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.