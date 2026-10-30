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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qiyamah Aja 32
Al-Qiyamah
32
75:32
ولاكن كذب وتولى ٣٢
وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٣٢
وَلَٰكِن
ﱷ
كَذَّبَ
ﱸ
وَتَوَلَّىٰ
ﱹ
٣٢
ﱺ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.