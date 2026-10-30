Всевышний устрашил Своих рабов и напомнил им о предсмертной агонии. Человеческая душа достигнет ключиц, то есть костей, окружающих верхнее отверстие грудной полости, и тогда умирающего человека охватит печаль. Люди будут согласны прибегнуть к любому средству, которое, по их мнению, может принести умирающему исцеление и покой. Они будут просить прочесть ему заклинание или заговор, потому что лишатся надежды на его исцеление обычными способами. Но если Божьему предопределению суждено сбыться, то ничто не в силах предотвратить это.